Sicherheitsbestreifung an Kölner Drogen-Hotspots wird fortgesetzt

Die Zustände an den Kölner Drogen -Hotspots Ebertplatz und Neumarkt sorgen weiter für Diskussionen. Nachdem das Sicherheit skonzept wegen Geldmangel eingestellt wurde, zeigen die Proteste von Anwohner und Ladenbesitzern jetzt Wirkung. Die Sicherheit sbestreifung soll wieder aufgenommen werden.Seit dem 1. April 2024 ist das externe Sicherheit steam der KVB dort nicht mehr unterwegs – das dreimonatige Projekt ist ausgelaufen, kein Geld mehr. Auch der Neumarkt ist betroffen.

Tatsächlich hat die KVB jetzt reagiert. In einer Mitteilung vom 12. April heißt es: Aufgrund der Wünsche von Fahrgästen, Anwohnerschaft und Mitarbeitenden setzt die KVB das von Dezember bis Ende März erfolgreich umgesetzte Pilotprojekt „erhöhte Sicherheitsbestreifung“ am Neumarkt und am Ebertplatz weiter fort.“

Die Wiederaufnahme der 24-Stunden-Betreifung kann voraussichtlich ab dem 22. April 2024 wieder aufgenommen werden. „Aufgrund der unhaltbaren Zustände und der berechtigten Beschwerden und Forderungen unserer Fahrgäste hat unserer Unternehmen nun beschlossen, am Ebertplatz und am Neumarkt vorerst weiter in Vorleistung zu gehen und die Bestreifung dort mit einem Team von drei externen Sicherheitskräften und einem KVB-Mitarbeitenden fortzusetzen“, erklärt Stefanie Haaks, Vorstandsvorsitzende der Kölner Verkehrs-Betriebe.

Und Haaks ergänzt: „Das Problem ist darüber hinaus aber ein gesamtgesellschaftliches Thema, das nur gemeinsam und in enger Zusammenarbeit mit den Ordnungskräften der Stadt,

