Anti-LGBTQI-Gesetz in Uganda: Queer sein weiterhin unter Strafe

📆 03.04.2024 14:13:00

📰 tazgezwitscher ⏱ Reading Time:

10 sec. here

6 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 21%

Publisher: 67%

Nachrichten Nachrichten

Das Verfassungsgericht von Uganda hat eine Klage gegen das international scharf kritisierte Anti-LGBTQ-Gesetz abgewiesen. Das im vergangenen Mai verabschiedete „Anti-Homosexualitäts-Gesetz 2023“ werde weder aufgehoben noch ausgesetzt, erklärte das Gericht in Kampala am Mittwoch. Laut dem Gesetz droht für die „Beteiligung an homosexuellen Handlungen“ lebenslange Haft, für „schwere Homosexualität“ droht die Todesstrafe. Das Gesetz sieht unter anderem die Todesstrafe für Homosexuelle vor, die der Vergewaltigung überführt werden oder des Geschlechtsverkehrs mit Minderjährigen oder Behinderten.

Uganda, Anti-LGBTQI-Gesetz, Homosexualität, Verfassungsgericht