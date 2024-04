Gesundheitsrisiken durch regelmäßigen Cannabis-Konsum

Cannabis wird seit Jahrhunderten von vielen Kulturen als Rauschmittel angewandt. Entspannender und schmerzlindernder Wirkung steht die Gefahr einer Psychose gegenüber. Wie jedes andere Rauschmittel birgt auch Cannabis potenzielle Gesundheitsrisiken. Besonders laut ist die Debatte über die Auswirkungen des regelmäßigen Konsums auf die psychische Gesundheit. So kann die psychoaktive Substanz.

Dazu zählen neben Schizophrenie auch Verhaltensänderungen, die mit einer veränderten Wahrnehmung des Ichs und der Umwelt einhergehen. Typische Symptome sind Halluzinationen, Wahnvorstellungen, bizarre Überzeugungen und Denkstörungen.„Für die Betroffenen ist diese Erfahrung schockierend, denn sie verlieren nicht nur den Bezug zur realen Welt, sondern auch ihr innerstes Selbst“, erklärt Professor Carlos Schönfeldt-Lecuona von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III am Universitätsklinikum Ulm. In einerWer Cannabis raucht, erhöht sein Risiko, eine Psychose zu entwickel

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



chiemgau24 / 🏆 50. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Wir brauchen mehr Kontrolle': CSU will Cannabis-Konsum im Abwasser messenWie viel wird in Deutschland gekifft? Diese Frage möchte die CSU nach der Cannabis-Legalisierung mit einem bundesweiten Monitoring des Abwassers beantworten. Gleichzeitig will die Partei auch noch auf verschiedenen Wegen gegen das Gesetz vorgehen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Mit Abwassermonitoring den Cannabis-Konsum kontrollierenDie CSU hat ein bundesweites Abwassermonitoring gefordert, um den Konsum von Cannabis nach der geplanten Legalisierung zu überwachen. Wie funktioniert das Abwassermonitoring bei Drogen und welche Ergebnisse liefert es bereits jetzt?

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

„Damit Deutschland nicht zur Kiffer-Nation wird“: CSU will Cannabis-Konsum über Abwasser messenZiel sei, herauszufinden, ob und wie sich das Konsumverhalten nach der Legalisierung verändern wird. Die Erlaubnis zum Cannabis-Anbau kritisiert die CSU als „falsch und gefährlich“.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Gefahren von Cannabis-Konsum für Kinder und JugendlicheEine Top-Psychiaterin erklärt die Gefahren von Cannabis-Konsum für Kinder und Jugendliche und wie Eltern den Konsum erkennen können.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Weg von der Strafe, hin zur Hilfe: Die Entkriminalisierung beim Cannabis-Konsum ist sinnvollTrotz des Verbots ist der Anteil der Kiffer unter den jungen Menschen stetig gewachsen. Die begrenzte Cannabis-Freigabe zeigt einen neuen Weg auf.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Trotz Legalisierung: Hier ist der Konsum von Cannabis verbotenDer Bundestag stimmte kürzlich der Cannabis-Legalisierung zu. Allerdings darf in bestimmten Bereichen kein Gras konsumiert werden. Grund dafür ist vorrangig der Jugendschutz.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »