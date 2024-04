André Schürrle will Halbmarathon in Berlin laufen

Der ehemalige Fußballprofi André Schürrle hat sich das Ziel gesetzt, den Halbmarathon in Berlin in 90 Minuten zu absolvieren. Etwa 35.000 Teilnehmer werden für das 21,1 Kilometer lange Rennen erwartet.

Schürrle, der seine Fußballkarriere im Jahr 2020 beendet hat, möchte diese sportliche Herausforderung als Motivation nutzen.

