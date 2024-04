André Schürrle: Vom Fußballer zum Marathonläufer

André Schürrle hat seine Karriere vor vier Jahren mit 29 Jahren beendet. Sportlich ist er immer noch unterwegs - allerdings spielt der Ball dabei keine große Rolle mehr.und beendete seine Karriere ungewöhnlich früh. Der Stürmer berichtete vor knapp vier Jahren, dass er zuletzt oft einsam gewesen sei, gerade als"die Tiefen immer tiefer wurden und die Höhepunkte immer weniger". Und heute? Via Social Media lässt er an seinem Leben teilhaben und der 33-Jährige scheint Spaß dabei zu haben.

Über fünf Millionen Follower sehen wie Schürrle Eisbaden geht, auf Berge steigt (gerne oben ohne bei Minustemperaturen) oder Marathon läuft. Zuletzt schaffte er die 42,195 Kilometer unter anderem in Barcelona. Am Sonntag startet Schürrle in Berlin und hat ein Ziel:"Auf Basis meines Trainings und zur Motivation habe ich mir mal eine Zeit von 1 Stunde, 30 Minuten vorgenomme

