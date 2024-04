Niedrige Wegbegrenzungen sollen Trampelpfade verhindern

Um weitere Trampelpfade oder gar Befahrungen zu verhindern, sollen niedrige Wegbegrenzungen aufzeigen, wo sich Passanten ohne Probleme bewegen können. Ein Antrag der CDU-Fraktion zum Schutz und Ausbau der Grünflächen in der Rummelsburger Bucht wird nun im zuständigen Ausschuss besprochen.Städtisches Grün am anderen Ende des Bezirks ist nächste Woche Donnerstag (11.4.) in der Oberseeschule (Roedernstraße 69-71) Thema: Ab 18.

30 findet dort eine Dialogveranstaltung statt, um über geplante Maßnahmen am Obersee in Alt-Hohenschönhausen zu informieren. Filiz Keküllüoğlu (Grüne), Bezirksstadträtin für den öffentlichen Raum, das Umwelt- und Naturschutzamt Lichtenberg sowie der Förderverein Obersee & Orankesee laden ein.Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail.Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Tagesspiegel / 🏆 42. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neues Rentenpaket soll Rente und niedrige Beiträge sichern: „Jahrhundertreform“Am Dienstag präsentierten Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner das Rentenpaket II. Und das sieht deutliche Änderungen vor.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Neues Rentenpaket soll Rente und niedrige Beiträge sichern: „Jahrhundertreform“Am Dienstag präsentierten Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner das Rentenpaket II. Und das sieht deutliche Änderungen vor.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Neues Rentenpaket sichert Rente und niedrige Beiträge: Vorwurf der „Casino-Rente“ absurdAm Dienstag präsentierten Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner das Rentenpaket II. Und das sieht deutliche Änderungen vor.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Neues Rentenpaket sichert Rente und niedrige Beiträge: Vorwurf der „Casino-Rente“ absurdAm Dienstag präsentierten Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Christian Lindner das Rentenpaket II. Und das sieht deutliche Änderungen vor.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

„Zu niedrige Herzfrequenz“: Mette-Marit und Ingrid Alexandra eilen zu König Harald ins KrankenhausNach einer dringlichen Herzoperation in Malaysia ist König Harald V. von Norwegen sicher in Oslo angekommen, ein Moment, der die Nation in Atem hält. Der Monarch, der kürzlich seinen 87.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

„Zu niedrige Herzfrequenz“: Mette-Marit und Ingrid Alexandra eilen zu König Harald ins KrankenhausNach einer dringlichen Herzoperation in Malaysia ist König Harald V. von Norwegen sicher in Oslo angekommen, ein Moment, der die Nation in Atem hält. Der Monarch, der kürzlich seinen 87.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »