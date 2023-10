24h Le Mans: Wieder einige Änderungen in den Cockpits

Nicht mehr lange hin, dann steigt am 21./22. August die 89. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans. Auf dem 13,626 Kilometer langen 'Circuit de la Sarthe' wird sogar schon vorher Gas gegeben, wenn am kommenden Sonntag (15. August) der offizielle Vortest die Rennwoche einläutet. In der Entrylist für das Rennen gab es kurzfristig nochmals einige Änderungen zu verzeichnen.

Gleich das komplette Fahrer-Trio wurde im Porsche 911 RSR von Proton Competition #99 ausgetauscht. Hier treten nun Harry Tincknell, Vutthikorn Inthraphuvasak und Florian Latorre an. Vor allem Profi-Fahrer Tincknell hat große Erfahrung in Le Mans. Seit 2014 war der Brite jedes Jahr an der Sarthe am Start und trat bereits in der LMP1, der LMP2 und auch der GTE-Pro-Klasse an. Nun ist er erstmals in der GTE Am mit von der Partie.

Ebenfalls in der GTE Am fährt der Porsche #46 vom Team Project 1. Hier gesellt sich nun der US-Amerikaner Robert Foley an die Seite der beiden Norweger Dennis Olsen und Anders Buchardt. Im Oreca 07 der Association SRT21 fährt nun Matthieu Lahaye zusammen mit Takuma Aoki und Nigel Bailly. Dieser Bolide ist bekanntlich nicht in der LMP2-Klasse gemeldet, sondern als 'Innovative Car' gelistet. Die gehandicapten Aoki und Bailly zählen schon seit einiger Zeit zum Kader der Association SRT21 von Frédéric Sausset. headtopics.com

Eine signifikante Änderung gibt es darüber hinaus in der GTE-Pro-Klasse und betrifft den Ferrari 488 GTE Evo #52 von AF Corse. Anstatt von Davide Rigon wurde nun Sam Bird als Teamkollege von Daniel Serra und Miguel Molina nominiert. Ferrari hat noch keinen offiziellen Grund für diesen Fahrerwechsel bestätigt. Rigon war jedoch vor knapp zwei Wochen beim 24h Rennen von Spa-Francorchamps in einen heftigen Unfall verwickelt worden.

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

24h Le Mans: Porsche wieder mit besonderen DesignsFür die 24 Stunden von Le Mans werden die vier Werks-Porsche 911 RSR umgestaltet. Die zwei Autos aus der WEC feiern den WM-Titel in Gold. Die beiden IMSA-Renner treten im Kleid des legendären Teams Brumos an. Weiterlesen ⮕

Toyota gewinnt 2020 die legendären 24h von Le MansSébastien Buemi, Brendon Hartley und Kazuki Nakajima siegen im Toyota TS050 Hybrid bei den 24h Le Mans. United Autosports in der LMP2-Klasse vorne. Aston Martin triumphiert in beiden GTE-Klassen. Weiterlesen ⮕

Gachnang wieder fit für Le MansDem Start des Schweizer Matech-Damentrios Gachnang, Alleman und Frey im Matech Ford GT1 bei den 24h von Le Mans steht nichts mehr im Wege. Weiterlesen ⮕

Maues Feld für PortimãoWie üblich schrumpelt das Startfeld der Le Mans Series nach den 24h von Le Mans ordentlich zusammen. Weiterlesen ⮕

Sanierung von Lübbecker „Kneipenmeile“: Diese Änderungen soll es gebenSeit Mitte Oktober ist die als Kneipenmeile bekannte Niedernstraße in Lübbecke wegen Umbauarbeiten in Teilen voll gesperrt. Die Bauarbeiten kommen gut voran. Weiterlesen ⮕

Änderungen an Terminen bei GT Masters und GT4 GermanyDer ADAC und die SRO Motorsport Group verstärken ihre Zusammenarbeit noch weiter. Die Termine des ADAC GT Masters und der GT4 Germany wurden mit der GT World Challenge und der Intercontinental GT Challenge abgestimmt. Weiterlesen ⮕