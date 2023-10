Dominique Aegerter (1.): «Das Rennen kontrolliert»

Abenteuer Motorrad - jetzt mit Live-Updates mit dabei sein und unsere Teams auf ihren Touren begleiten.

Dominique Aegerter war der Dominator des ersten Supersport-WM-Rennens in Magny-Cours. Von Startposition 2 setzte sich der Schweizer direkt in Führung und wehrte die Angriffe seiner Konkurrenten gekonnt ab. «Als ich an der Spitze war, konnte ich nach einigen Runden eine kleine Lücke auffahren», kommentierte der Ten-Kate-Yamaha-Pilot den weiteren Rennverlauf.

Der 30-Jährige kam schlussendlich 0,869 sec vor seinem WM-Rivalen Steven Odendaal (Yamaha) als Erster ins Ziel und feierte damit seinen vierten Sieg in Folge. Die Gesamtwertung führt Aegerter dadurch mit 52 Punkten an, jedoch bleibt dem Rohbacher keine Zeit zum Verschnaufen. headtopics.com

Dem zweiten Lauf in Magny-Cours sieht der Yamaha-Pilot entspannt entgegen: «Für das Rennen am Sonntag mache ich mir keinen Druck. Wir analysieren in Ruhe die Daten. für das Warm-up haben wir noch etwas auf dem Plan, das wir testen wollen und am bisherigen Wochenende noch nicht ausprobieren konnten.»1. Aegerter, 282 Punkte. 2. Odendaal 230. 3. Öttl 165. Bernardi 161. 5. Cluzel 140. 6. Gonzales 133. 7. Caricasulo 94. 8. Krummenacher 82. 9. Öncü 74. 10.

