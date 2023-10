24h Le Mans: Porsche wieder mit besonderen Designs

Die amerikanischen Renner erinnern an vorangegangene Erfolge das US-Herstellers beim Klassiker an der französischen Sarthe. Nun hat (fast schon erwartungsgemäß) auch Porsche das Aussehen der vier Werks-911 RSR präsentiert. Hierfür wurden zwei unterschiedliche Themen gewählt.

Die beiden Fahrzeuge aus der Sportwagen-WM (FIA WEC) behalten die Grundzüge ihres bekannten Designs. Lediglich die roten Anteile wurden durch die Farbe Gold ersetzt. Damit will der schwäbische Autobauer auf den Anfang Mai in Spa-Francorchamps eingefahrenen GT-Weltmeistertitel hinweisen. Außerdem ist auf dem Dach der beiden Wagen auch das Weltmeister-Logo zu finden.

Die beiden Boliden werden von Richard Lietz, Gianmaria Bruni und Frédéric Makowiecki in der Startnummer #91 und von Michael Christensen, Kévin Estre und Laurens Vanthoor in der #92 pilotiert. Diese beiden Gespanne haben vor zwölf Monaten die GTE-Pro-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans ganz klar dominiert. headtopics.com

In einem etwas auf Retro angehauchten Aussehen laufen in Le Mans jene beiden 911 RSR auf, die sonst in der amerikanischen IMSA-Serie unterwegs sind. Die Boliden wurden erneut im Design des legendären Rennstalls Brumos Racing beklebt. So waren diese zwei Porsche bereits bei den 24 Stunden von Daytona und den 12 Stunden von Sebring Anfang diesen Jahres unterwegs. Brumos hatte 1973, 1975, 1978 und 2009 den Langstrecken-Klassiker in Daytona gewonnen.

«Das Gold auf den beiden 911 RSR aus der WEC steht symbolisch für den vorzeitigen Gewinn des Weltmeistertitels für Hersteller, auf den wir sehr stolz sind. Das Brumos-Design ist eines der bekanntesten und beliebtesten Fahrzeugdesigns im Motorsport. In diesem Jahr feiert es seine Premiere in Le Mans. Bereits 2018 bescherten uns Autos in unverkennbaren Sonderdesigns bei den 24 Stunden von Le Mans einen großartigen Doppelerfolg. headtopics.com

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Toyota gewinnt 2020 die legendären 24h von Le MansSébastien Buemi, Brendon Hartley und Kazuki Nakajima siegen im Toyota TS050 Hybrid bei den 24h Le Mans. United Autosports in der LMP2-Klasse vorne. Aston Martin triumphiert in beiden GTE-Klassen. Weiterlesen ⮕

Die DDR und Israel: Die Palästinenser waren Verbündete, die Zionisten der AggressorEin Ostdeutscher schreibt ein Buch über „das Judenproblem“, ein anderer ist „total gegen Israel“. Unsere Autorin fragt sich: Was ist mit ihren Landsleuten los? Weiterlesen ⮕

Start in die alpine Saison: Hat die Skination Deutschland die Chance auf ein Comeback?Der Ski-Sport war lange Zeit für Deutschland eine sichere Bank. Doch diese Zeiten sind vorbei. Es steht nicht gut um die Skination Deutschland. Gibt es noch Hoffnung? Weiterlesen ⮕

Die Türkei, Israel und die Palästinenser: Deshalb unterstützt Erdoğan die HamasRecep Tayyip Erdoğan wollte eigentlich vermitteln im Nahostkonflikt – doch nun stellt er sich eindeutig auf die Seite der Hamas. Die Bundesregierung zeigt sich überrascht von seinen Tiraden gegen Israel und den Westen. Weiterlesen ⮕

Die Türkei, Israel und die Palästinenser: Deshalb unterstützt Erdoğan die HamasRecep Tayyip Erdoğan wollte eigentlich vermitteln im Nahostkonflikt – doch nun stellt er sich eindeutig auf die Seite der Hamas. Die Bundesregierung zeigt sich überrascht von seinen Tiraden gegen Israel und den Westen. Weiterlesen ⮕

Die Lage am Abend: Wenn die Idioten wieder auf die Straße gehenWeshalb Jüdinnen und Juden Angst haben in Deutschland. Warum eine Bodenoffensive in Gaza bald beginnen muss, aber gezögert wird. Und: Die Arktis sollte uns nicht kaltlassen. Das ist die Lage am Freitagabend. Weiterlesen ⮕