Leandro Castellanos sorprendió en elecciones: ahora es concejal

Luis Díaz no pudo estar en la cancha en la victoria 3-0 de Liverpool contra Nottingham Forest físicamente, pero estuvo en la mente y el corazón del club y de la afición.

El equipo se acordó de él en la celebración del primer tanto de Jota y al final del duelo el técnico Jürgen Klopp explicó cómo se manejó toda la situación, una vez se enteraron del secuestro de los padres del jugador, la liberación de la madre y el cautiverio en el que aún mantienen a don Manuel Díaz.

"La preparación de este juego fue una de las cosas más difíciles que me pasaron en la vida, fue inesperado y no estaba preparado para esto. No quiero hacer el juego más grande de lo que fue pero realmente queríamos ayudar a Lucho con la pelea que dimos dentro del campo de juego. Lo único que podíamos hacer era luchar por él y eso fue lo que los muchachos hicieron", dijo el alemán.

Así fueron los momentos en los que el jugador se enteró del plagio de su padre:"Nos enteramos ayer a la noche. Luego hablé con Lucho y dijimos de que fuera para su casa, para estar con sus seres queridos, lo que era comprensible. Después nos enteramos lo de la madre, que fue fantástico.

