Leandro Castellanos debuta como político, se quedó en el Concejo de Bogotá con una imponente votación

logró salir victorioso de su tercera ocasión aspirando a la Alcaldía de Bogotá y finalmente será el representante de la ciudad desde 2024 hasta 2027.Leandro Castellanos

, el ex-arquero y capitán de Santa Fe, logró ser parte del Concejo de Bogotá, por lo que puede decirse que su campaña fue exitosa.Entre las propuestas más destacadas de Castellanos se encuentra el fortalecimiento del deporte en la ciudad y su utilización como una herramienta de transformación social. Además, busca dignificar la labor de los deportistas.

“Yo quisiera tener la posibilidad de ser presidente. Cuando uno ama algo quiere ayudarlo y me gustaría. Tengo buena relación con la familia de Santa Fe, pero obviamente donde pueda portar, aportó. Me he preparado en la vida. Siento que soy un líder, lo demostré y eso es lo que uno puede exponer a la gente desde cualquier escenario. Por ahora me interesa llegar al concejo de Bogotá”. headtopics.com

Leandro Castellanos sorprendió en elecciones: ahora es concejal. El exjugador de Santa Fe pasó el umbral y se quedó con un cupo en el Concejo de Bogotá.

