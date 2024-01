Zehntausende demonstrieren gegen die AfD und fordern ein Verbot der Partei

In ganz Deutschland demonstrieren derzeit Zehntausende gegen die AfD und fordern ein Verbot der Partei. Rechtsextremismusexperte Felix Neumann sagt im Interview, wie es zu dieser Situation gekommen ist und warum ein AfD-Verbot jetzt nicht ratsam wäre. Zudem kam zutage, dass Rechtsextreme, AfD- und CDU-Politiker sowie Wirtschaftsvertreter ein geheimes Treffen durchführten, um einen «Masterplan» für die deutsche Migrationspolitik zu schmieden.

Das Ziel dieses Plans: Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben – egal, ob sie den deutschen Pass haben oder nicht. Die Kriterien, die darüber entscheiden, welche Menschen von der «Remigration» – wie es die Rechtsextremen nannten – betroffen wären, basieren auf Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Zehntausende Menschen gingen deshalb in den letzten Tagen auf die Straße und demonstrierten gegen Rechtsextremismus – und vor allem die AfD. Etwa in Berlin, Brandenburg, Freiburg, Köln, Frankfurt am Main, München und Potsdam, wo das Geheimtreffen stattfand. In vielen weiteren Städten sind noch bis Ende Monat weitere Demonstrationen geplant





