Die Vorteile einer Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken

Eine Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken hat im Gegensatz zum Verbot des natürlichen Rauschmittels viele Vorteile. In den verschiedensten Bereichen lässt sich wahrnehmen, dass ein gesetzlich gestatteter Zugang zu einem geregelten Cannabismarkt mit positiven Veränderungen einhergeht, die sich nicht mehr von der Hand weisen lassen. So werden beispielsweise viele Arbeitsplätze geschaffen, wenn man das Geschäft nicht länger einzig dem Schwarzmarkt überlässt.

In Gebieten, in denen der vereinfachte Griff zu schwer abhängig machenden Schmerzmitteln seitens der Bevölkerung gar zu einer Opioid-Epidemie geführt hat, lässt sich deren Gebrauch durch legales Cannabis wieder verringern. Ebenfalls weiß man darüber zu berichten, dass andere Rauschmittel nicht mehr so häufig zum Einsatz kommen, ist der Weg zum legalen Cannabishändler unproblematisch gestaltet. Neben der gewonnenen Freiheit für nicht länger eine Strafverfolgung fürchten müssender Konsumenten sind die positiven Auswirkungen sogar bei einem verbesserten Verhältnis zwischen Jugendlichen und der Polizei wahrzunehmen





Hanf und Cannabis: Einfluss auf den Schlaf und das TräumenHanf und Cannabis wirkt sich äußerst stark auf den Schlaf und das Träumen aus. Schon seit Langem werden insbesondere alte Menschen in Israel, die unter schweren Albträumen aufgrund schockierender Erlebnisse aus der Vergangenheit leiden, mit Cannabis behandelt. Bewiesen wurde in der Vergangenheit bereits von Forschern aus Australien in einer placebokontrollierte Untersuchung, dass Cannabis auch gegen Schlaflosigkeit wirksam ist und schon bei kurzer Einsatzdauer beeindruckende Ergebnisse erzielen kann. Nun haben Forscher der Washington State Universität (WSU) anhand der Daten von 1,216 Personen die Erfahrungen machen können, dass viele Menschen auf herkömmliche Schlafmittel verzichten können, wenn sie vor dem Schlafen Cannabis konsumieren.

Gleichberechtigung und Cannabis: Karrierechancen für FrauenIn den USA werden derzeit gerade mal 22 % der Cannabisunternehmen von Frauen geführt. hanfmagazin frauenquote cannabisbusiness hanfunternehmen network

Legalisierung von medizinischem Cannabis in der UkraineEin vom Ministerkabinett eingereichter Gesetzentwurf zur Legalisierung von medizinischem Cannabis wurde dem Parlament vorgelegt. Eine große Mehrheit der Bevölkerung befürwortet den Zugang zu Cannabis als Medizin.

avaay SIGNATURE 23/1 MC – Mandarine Cookies: Eine erlesene Craft CannabisblüteCraft Cannabis Strains erfreuen sich großer Beliebtheit, nicht nur bei Konsumenten, sondern ebenso bei Cannabispatienten. Die mit viel Sorgfalt und meist einem großen Anteil an Handarbeit angebauten und verarbeiteten Cannabissorten zeichnen sich oft durch viel Geschmack aus, was auf ein reichhaltiges Terpenprofil hindeutet. Durch den Entourage-Effekt, bei dem die Wirkung durch das Zusammenspiel der Cannabinoide, Terpene und weiterer Pflanzenstoffe optimiert und verstärkt werden kann, profitieren Patienten von hochqualitativen Craft Cannabismedikamenten in besonderem Maße. Darum soll eine solch erlesene Cannabisblüte auch heute unter die Lupe genommen werden: avaay SIGNATURE 23/1 MC – Mandarine Cookies.Ganz natürlich in Living Soil angebaut wird avaay SIGNATURE 23/1 MC – Mandarine Cookies in Quebec, Kanada, vom Mikroproduzenten Group Fuga als Craft Cannabis produziert. Der Erfinder des außerordentlich seltenen Strains ist der renommierte Züchter Ethos Genetics, der Forum Cut Cookies, ein Girl Scout Cookies Strain mit Mandarine Sunset kreuzte und so Mandarine Cookies kreierte

