Kämpfe im palästinensischen Flüchtlingslager Ain al-Hilweh

Es ist eine schwüle Nacht Ende Juli vergangenen Jahres im palästinensischen Flüchtlingslager Ain al-Hilweh, das mitten in der Stadt Sidon liegt, rund vierzig Kilometer von Beirut entfernt. Nadia al-Ali war bei ihrem Sohn, als sie ein paar Strassen weiter Schüsse hörte. Ihr zweijähriger Enkel sei vor Schreck ganz weiss geworden, erzählt sie am Telefon. Auch seine dreijährige Schwester sei in Panik geraten: «Die Kleine hatte Angst, dass ihr Vater bei der Schiesserei getötet würde.

» Es war jedoch der General der palästinensischen Fatah-Partei, Abu Aschraf al-Armuschi, der in jener Nacht in einen Hinterhalt geriet und erschossen wurde. Der Mord löste die seit langem schwersten Kämpfe in Ain al-Hilweh aus. Unmittelbar nach dem Tod des Generals flohen die 57-jährige Ali und ihre Familie aus dem Cam





Wochenzeitung » / 🏆 21. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israel-Krieg: Kämpfe gehen nach Feuerpause weiterIm Israel-Krieg gehen die Kämpfe nach der Feuerpause intensiv weiter. Israel ist in den Süden des Gazastreifens vorgedrungen. Alle Neuigkeiten hier im Ticker.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

EDA streicht Unterstützung für palästinensische und israelische NGOsDas Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat mehreren palästinensischen und israelischen NGOs die Unterstützung gestrichen. Die genauen Gründe sind widersprüchlich.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Israel-Krieg: Kämpfe gehen nach Feuerpause weiterIm Israel-Krieg gehen die Kämpfe nach der Feuerpause intensiv weiter. Israel ist in den Süden des Gazastreifens vorgedrungen. Alle Neuigkeiten hier im Ticker.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Hierarchie im Spital: Vom Uhu zum OberarztMitglieder des Vereins Clash Zürich kritisieren die Hierarchie im Spital und die mangelnde Berücksichtigung zwischenmenschlicher Aspekte im Medizinstudium.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Wiener Opernball Orchester gibt erstes Konzert in BaselIm Januar gibt das Wiener Opernball Orchester im Stadtcasino Basel sein erstes Konzert. Dahinter steht der in Hochwald lebende Stardirigent Andreas Spörri.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Militärschlag: USA und Grossbritannien fliegen Luftangriffe gegen Huthi-RebellenImmer wieder attackieren die Huthi-Rebellen im Jemen Handelsschiffe im Roten Meer. Nun reagieren die USA und weitere Verbündete.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »