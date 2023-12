Hierarchie im Spital: Vom Uhu zum Oberarzt

«Wir sind fachlich top ausgebildet, aber das Zwischenmenschliche wird im Pflichtstudium null thematisiert»: Mitglieder des Vereins Clash Zürich vor dem Unispital. Um die Struktur der ärztlichen Belegschaft in einem Spital zu verstehen, reicht ein simples Bild. Ein grosses Haus mit mehreren Stockwerken. Zuoberst residieren die Mächtigen, Chef-, Ober- und Kaderärzt:innen, oft selbstbewusst und redegewandt.«Schauen Sie, dass die Kleine auch bei der Operation dabei ist.

»«Falls du noch einen Sugardaddy brauchst, melde dich bei mir.» Dann kommen die Assistenzärzt:innen. Auf dem Weg nach oben, ehrgeizig, resigniert oder betriebsblind, manchmal auch alles zusammen.«Es ist wie eine Taufe. Wenn du da unten durch bist, hast dus geschafft.»Ganz unten befinden sich die Unterassistent:innen. Sie werden Uhus genannt, was für «Unterhund» steht. Es sind angehende Mediziner:innen, die sich im fünften Jahr ihres Studiums, dem sogenannten Wahlstudienjahr, befinde





