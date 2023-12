Wie lange halten diese Holzständer den auf sie einwirkenden Kräften stand?

Der Berg ist zur Ruhe gekommen. Nach dem glimpflich abgelaufenen Grossereignis am 16. Juni sind aber immer wieder kleinere Felspartien am oberen Rand der Bergsturzfläche abgebrochen. Meist zerfielen die grossen Blöcke, und das Material kam in der durch den Abgang der Insel entstandenen Mulde zum Stillstand. Die Lage hat sich im Felssturzgebiet sichtlich beruhigt.

Grosses Bauprojekt Vermutlich durch die Starkniederschläge im Oktober und im November hat an verschiedenen Messstellen die Rutschgeschwindigkeit auf der Gleitschicht aber wieder zugenommen. Der Vortrieb des Sondierstollens mit einer Länge von 560 Metern ist abgeschlossen. Dieser Ausbruch und die Sondierbohrungen haben bereits 14 Millionen Franken verschlungen. Für den nun auszubrechenden Entwässerungsstollen müssen für die grossen Mengen an Ausbruchmaterial zuerst die notwendigen Deponieflächen vorbereitet werde





