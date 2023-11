Ausländerbeteiligung an der Lokalpolitik in der Schweiz

Die Demokratie den Schweizern und Schweizerinnen: Auf nationaler Ebene haben nur Personen mit Schweizer Pass ab 18 Jahren das Stimm- und Wahlrecht. In einigen Kantonen und Gemeinden - insbesondere in der Westschweiz - haben Ausländerinnen und Ausländer politische Rechte auf der kommunalen und/oder kantonalen Ebene.Portugiesen und Spanierinnen, die über 18 Jahre alt sind und im Kanton Genf oder Neuenburg leben, beteiligen sich nur selten an der Lokalpolitik.

Dies, obwohl Ausländer:innen dort seit Jahren auf Stufe Lokaldemokratie mitmachen können. Eine Studie gibt jetzt Aufschluss über die Gründe dafür. Sie fallen nicht eben schmeichelhaft aus.Der in London geborene Multimedia-Journalist Simon arbeitet seit 2006 für swissinfo.ch. Er spricht Französisch, Deutsch und Spanisch und berichtet über Wissenschaft, Technologie und Innovation.Die Schweiz ist ein Einwanderungsland: Ausländer:innen machen hier rund einen Viertel der Bevölkerung aus. Dies ist einer der höchsten Anteile unter den westlichen Länder





swissinfo_de » / 🏆 9. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Grösstes Manora Restaurant der Schweiz in Genf mit neuem Konzept wiedereröffnetNach umfangreichen Renovierungsarbeiten wird das grösste Manora Restaurant der Schweiz in Genf mit einem neuen, innovativen Konzept wiedereröffnet. In einer marktinspirierten Atmosphäre lädt das Restaurant zum Entdecken der sieben Food-Universen ein und serviert frische, hausgemachte Gerichte.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Ihr Partner SBS Sicherheitsdienst und Bewachung (Schweiz) GmbHIhr Partner SBS Sicherheitsdienst und Bewachung (Schweiz) GmbH bietet professionelle Sicherheitsdienstleistungen in der Schweiz an.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Hartnäckig unabhängig: Aus dem Nichts heraus will dieser Mann direkt ganz oben in die Lokalpolitik einsteigenObwohl Peter Eckerlin (parteilos) wenig Chancen hat, geht er zum zweiten Mal in einer Muttenzer Gemeinderatsersatzwahl in den zweiten Wahlgang

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Neuenburg: 500 Vögel illegal gehaltenMehr als 500 illegal in Käfigen gehaltene einheimische und exotische Vögel sind am Montag im Neuenburger Jura beschlagnahmt worden. Vier Personen wurden verhört. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung gegen die Beschuldigten.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Neuenburg: 70-Jähriger geht bei Verkehrskontrolle ins NetzBei einer Fahrzeugkontrolle fand die Kantonspolizei Neuenburg bei einem älteren Mann nicht nur 20’000 Franken Bargeld, sondern auch eine grosse Menge Drogen. Er ist nun in U-Haft.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Neuenburg: Polizei macht spektakulären DrogenfundDie Neuenburger Polizei hat bei der Durchsuchung eines 70-Jährigen Crystal Meth im Wert von 75'000 Franken gefunden.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »