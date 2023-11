Indiens Wirtschaft: Der falsche Kurs der Regierung

Zwar hat Indien mächtig aufgeholt, doch nun führt der wirtschaftspolitische Kurs der Regierung in die falsche Richtung. Neu-Delhi muss die Stärkung der Bildung, die Entbürokratisierung und die Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen anpacken. Vor einigen Jahrzehnten war Indien ein wenig bedeutender Akteur auf der Weltbühne. Trotz der Grösse des Landes und seiner riesigen Bevölkerung hatte es mit einer Entwicklung zu kämpfen, die abwertend als «Hindu-Wachstumsrate» bezeichnet wurde.

Von 1947, als Indien unabhängig wurde, bis in die Achtzigerjahre wuchs das BIP jährlich nur bescheidene 4% bzw. pro Kopf 2%. Wie haben sich die Dinge doch geändert. Mit einer jährlichen BIP-Wachstumsrate von durchschnittlich 6,2% seit 2006 hat sich Indiens Wirtschaft zu einer der am schnellsten wachsenden der Welt entwickel





