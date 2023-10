WG wider Willen: Betrügerin täuscht zwei Mieter

So ein Pech: Ohne sich zu kennen, sind Heidi und Rainer einer Betrügerin zum Opfer gefallen, die ihnen jeweils die gleiche Wohnung gegen Vorauszahlung von vier Monatsmieten übergeben hat. Beide beharren auf ihrem Mietvertrag und ziehen nach einer turbulenten Kompromissfindungsphase dort tatsächlich ein. «WG wider Willen» heisst dann auch die neue Komödie, welche die Theater­gesellschaft Rain am Samstag dem Premierenpublikum erstmals gezeigt hat.

Trotz zwei erzielten Toren vermag der FCL in Genf keine Punkte zu holen. An diesem Sonntag wäre aber durchaus mehr möglich gewesen.«Alles hat seine Zeit»: Deshalb ist Mike Pence mit seinem Angriff auf Donald Trump gescheitert

Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet. headtopics.com

«So hart für Mowinckel, alle denken sie sei eine Betrügerin»Die Messung seitens der Fis in Bezug auf Anwendung des Fluor-Wachs sei noch ungenügend, sagt Tina Weirather. Weiterlesen ⮕

So bringen Sie mit Farben frischen Wind in die WohnungDie Auswahl von Farben im eigenen Zuhause geht über blosse Ästhetik hinaus. 4 Ideen, wie Sie durch ihren geschickten Einsatz frischen Wind in Ihre Bude bringen. Weiterlesen ⮕

Alles selber gemacht: Timo zeigt «sis Dihei»Timo aus Wiedlisbach ist gelernter Maler. Seine kreative Ader ist in seiner Wohnung deutlich zu sehen. Ausser dem Sofa und dem Kühlschrank hat er in seiner Wohnung alle Möbel selbst gestaltet und gebaut, was seine Wohnung zu einem Unikat macht. Weiterlesen ⮕

Trotz Novocure-Wegzug bleibt das D4 eine ErfolgsgeschichteDer Businesspark D4 verliert einen grossen Mieter . Die Fläche dürfte bald wieder besetzt werden. Weiterlesen ⮕

Sweet Home: Homestory: Zu Hause beim StarkochDie Koffer stehen packbereit neben dem Bett, der Tisch ist gedeckt für Freunde: Die Zürcher Wohnung des Kochs Ralph Schelling strahlt ein ziemlich cooles Zuhausegefühl aus. Weiterlesen ⮕

Urteil Kreisgericht Wil SG: Nachwuchsbetreuer vergewaltigte TeenagerEin heute 32-jähriger Mann nutzte an einer Mittelschule ein Vertrauensverhältnis aus, um sich gegen ihren Willen mehrfach an Frauen und jungen Mädchen zu vergehen. Weiterlesen ⮕