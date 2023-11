Komödie «Zmitzt drin» in der Kulturmühle Horw

Trotz zwei erzielten Toren vermag der FCL in Genf keine Punkte zu holen. An diesem Sonntag wäre aber durchaus mehr möglich gewesen.«Alles hat seine Zeit»: Deshalb ist Mike Pence mit seinem Angriff auf Donald Trump gescheitert

LUZERNERZEİTUNG: Nach Unfalltod bekommt Markus Walther eine letzte Aufgabe – und das Publikum eine abwechslungsreiche Komödie gezeigtAuf der Stansstader Theaterbühne geht es derzeit turbulent zu und her. Die Komödie «Irgendwo im Nirgendwo» kommt beim Publikum gut an.



BERNERZEİTUNG: Premiere in Burgdorf: Wer die Liebe sucht, sollte dabei immer ernst bleibenOscar Wildes Komödie «Ernst sein ist wichtig» wurde zig-fach aufgeführt. Die Emmentaler Liebhaberbühne wartet mit einer äusserst vergnüglichen Variante auf.



BERNERZEİTUNG: Sahra Wagenknecht: Die Sache mit dem Kürzel ihrer neuen ParteiDie Organisation der ehemaligen deutschen Linke-Politikerin heisst BSW. Was sagen dazu eigentlich die vielen BSW, die es bereits gibt?



20MİN: Schweizer Paar ärgert sich über Billig-Airline Vueling.Zwei Schweizer sind am Flughafen Barcelona von einer überraschend langen Inspizierung ihrer Schweizer Pässe überrascht worden.



TAGESANZEİGER: «Friends»-Star gestorben: Matthew Perry: Sein Leben in BildernMit nur 54 Jahren verstarb Matthew Perry in seinem Haus in Los Angeles. Das Leben des beliebten Schauspielers war geprägt von seinem Humor, seiner Ehrlichkeit – und seinem Kampf gegen die Sucht.



NAU_LİVE: Matthew Perry: In der Schweiz wurde ihm mal das Leben gerettetMatthew Perry ist tot. Der «Friends»-Star kämpfte jahrelang mit Suchtproblemen. In einer Genfer Klinik wurde ihm mal das Leben gerettet.

