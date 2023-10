Zeitungen gehen im Logistik-Netz der Post verloren

Die Küssnachter Lokalzeitung wurde zwar rechtzeitig beim «Boten der Urschweiz» im Steinbislin gedruckt und an die Post-Logistik übergeben. Doch dann ging der Grossteil der Zeitungen offensichtlich im Logistik-Netz der Post verloren. Der «Freie Schweizer» kam nicht bei der Küssnachter Leserschaft an. Noch am Freitagnachmittag war die Post erfolglos auf der Suche nach rund 3500 Exemplaren. Wo diese sein könnten, wusste niemand.

Trotz zwei erzielten Toren vermag der FCL in Genf keine Punkte zu holen. An diesem Sonntag wäre aber durchaus mehr möglich gewesen.«Alles hat seine Zeit»: Deshalb ist Mike Pence mit seinem Angriff auf Donald Trump gescheitert

Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet. headtopics.com