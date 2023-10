Wer kümmert sich um mich, wenn ich alt bin?Es geht nicht um die medizinische Betreuung, die wird von der Krankenkasse übernommen. Es geht um die kleinen Dinge im Alltag – den Einkauf, die Finanzen, Hilfe mit dem Handy. Da springen oft die eigenen Kinder ein. Was aber, wenn man keine hat? Eine pensionierte, kinderlose Dame erzählt in diesem Podcast, wie sie per Doodle Besuche organisiert.

Audio Wie geht es alten Menschen, die keine Kinder haben? 27:45 min, aus Input vom 24.10.2023. Bild: COLOURBO Frame Angel abspielen. Laufzeit 27 Minuten 45 Sekunden. «In der Schweiz wird jede Kuh gezählt, aber wir haben keine Zahlen, wer im legalen Sexgewerbe arbeitet»Die SRF-Wirtschaftsredaktorin hat recherchiert und festgestellt: Es gibt keinerlei offiziellen Statistiken zum Sexgewerbe. Zu stark ist die Stigmatisierung.

Audio Das Sexgewerbe – lukrativ, aber stigmatisiert 22:27 min, aus Trend vom 25.10.2023. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 22 Minuten 27 Sekunden. Affäre Conradi: Wie ein Schweizer einen sowjetischen Diplomaten ermordete – und freigesprochen wurdeDie «Zeitblende» hat wieder ein interessantes Stück Schweizer Geschichte aufgearbeitet. headtopics.com

Audio Die Affäre Conradi von 1923 – Ein Freispruch mit Folgen 24:54 min, aus Zeitblende vom 21.10.2023. Bild: Archives Police Cantonale Vaudoise abspielen. Laufzeit 24 Minuten 54 Sekunden. Ski-Fachsimpeln mit Tina Weirather und Marc BerthodMichael Schweizer, «Après-Ski-Spezialistist», ist auch dabei. Das Trio unterhält sich einmal wöchentlich über den Skirennsport. Dieses Mal im Fokus: der Weltcup-Auftakt in Sölden.

Audio Visier oder Brille 42:24 min, aus Podcast am Pistenrand vom 24.10.2023. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 42 Minuten 24 Sekunden. «Das Schicksal hat mir einen in die Fresse gehauen»Marc Graf fiel nach einem missglückten Start mit dem Gleitschirm in eine Gletscherspalte und überlebte nur mit viel Glück. Das war vor vielen Jahren. Heute ist der gebürtige Bündner forensischer Psychiater. headtopics.com

