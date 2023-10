Mann in Küsnacht wegen unrechtmäßiger Verwendung von Kreditkarten verhaftet

Die Kantonspolizei Zürich hat in Küsnacht einen Mann verhaftet, der unter dringendem Tatverdacht steht, sich mit unrechtmässig erworbenen Kreditkarten einen luxuriösen Lebensstil finanziert zu haben. Wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilt, sei die Verhaftung am Dienstagvormittag erfolgt.

«Die polizeilichen Ermittlungen führten zum Resultat, dass dieser die unrechtmässig erlangten Zahlungsmittel in den vergangenen Monaten vorwiegend im Kanton Zürich, aber auch im Ausland, für die Aufrechterhaltung eines luxuriösen Lebensstils eingesetzt hat. Die Deliktssumme beläuft sich auf weit mehr als 100'000 Franken», so die Polizei weiter.

Weiterlesen:

20min »

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

«Sexist Man Alive»: Alice Schwarzers Magazin kürt ZDF-Mann Jan Böhmermann zum sexistischsten Mann 2023Fernsehlegende Harald Schmidt nennt seinen einstigen Zögling Jan Böhmermann eine «Krawallschachtel». Dessen Sendung «Magazin Royale» auf ZDF glänzt seit Längerem mit investigativen Enthüllungen, die sich im Nachhinein als falsch erweisen. Weiterlesen ⮕

Versuchter sexueller Übergriff: Die Polizei sucht einen jungen MannEine 28-jährige Frau ist in Rheinfelden Opfer eines versuchten sexuellen Übergriffs geworden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Weiterlesen ⮕

Der Mann, der die Republikaner zur Vernunft brachte: Mike Johnson zum neuen Speaker gewähltEnde des Machtvakuums an der Spitze des amerikanischen Repräsentantenhauses: Am Mittwoch hat die grosse Kammer des Kongresses einen neuen Vorsitzenden gewählt. Auf Mike Johnson wartet nun ein Haufen Arbeit. Weiterlesen ⮕

Der Mann, der die Republikaner zur Vernunft brachte: Mike Johnson zum neuen Speaker gewähltEnde des Machtvakuums an der Spitze des amerikanischen Repräsentantenhauses: Am Mittwoch hat die grosse Kammer des Kongresses einen neuen Vorsitzenden gewählt. Auf Mike Johnson wartet nun ein Haufen Arbeit. Weiterlesen ⮕

Anschlag auf dem Bruderholz: Nur durch Zufall kamen die Ermittler auf die BeschuldigtenEine Bombenexplosion im Basler Nobelquartier mitten in der Nacht. Zwei Beschuldigte stehen vor dem Bundesstrafgericht. Reichen die Beweise aus? Weiterlesen ⮕