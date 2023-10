Israelische Bodentruppen führen gezielten Vorstoß im Gazastreifen durch

Israelische Bodentruppen haben Angaben der israelischen Armee zufolge einen gezielten Vorstoss im Zentrum des Gazastreifens ausgeführt. Im Einsatz waren auch Kampfjets und Drohnen.

Nach Zweifeln an den vom Gesundheitsministerium im Gazastreifen verbreiteten Opferzahlen hat die Hamas-Behörde eine Liste der Namen aller Getöteten veröffentlicht.

Unter anderem die US-Regierung hatte die Opferzahlen zuvor in Frage gestellt. «Wir können nichts, was von der Hamas kommt, für bare Münze nehmen, auch nicht das so genannte Gesundheitsministerium», sagte etwa der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Donnerstag im Weissen Haus. Die Behörde werde von einer terroristischen Organisation geleitet. Die US-Regierung bestreitet demnach aber nicht, dass es viele Opfer gebe. headtopics.com

Zu den Gräueltaten der Palästinenserorganisation Hamas heisst es in der Erklärung, der Europäische Rat verurteile auf das Schärfste die Hamas und ihre brutalen und willkürlichen Angriffe in ganz Israel. Der Einsatz von Zivilisten als menschliche Schutzschilde sei eine besonders beklagenswerte Grausamkeit. Man betone nachdrücklich das Recht Israels, sich im Einklang mit dem Völkerrecht und dem humanitären Völkerrecht zu verteidigen.

Das russische Aussenministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass Diplomaten in Moskau mit Hamas-Vertretern zusammengekommen waren. Dabei sei über die Freilassung ausländischer Geiseln gesprochen worden. Zudem sei die Evakuierung russischer und anderer ausländischer Staatsbürger aus dem Gazastreifen Thema gewesen. (SDA)Der iranische Aussenminister hat die USA angesichts des Gaza-Kriegs vor einer direkten Verwicklung in den Konflikt gewarnt. headtopics.com

