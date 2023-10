Urs Fischer: Fans feiern Trainer trotz Pleiten-Serie

Die Luft für Trainer Urs Fischer wird nach der zehnten Niederlage in Serie dünner.dem Schweizer Coach

Angesprochen auf die Fan-Gesänge sagt der Trainer: «Natürlich tut das gut, wenn man die Unterstützung spürt. Aber so kurz nach dem Spiel bin ich einfach enttäuscht.» Zum zehnten Mal in Serie gehen die Berliner als Verlierer vom Feld.Sein Team verliert in Bremen mit 0:2. Es ist bereits die zehnte Pflichtspielniederlage in Serie.

Von den Fans kriegt Fischer weiterhin Rückendeckung. Nach der Pleite in Bremen skandieren sie seinen Namen.Urs Fischer erlebt mit Union Berlin derzeit eine schwere Krise. – keystone Auch Fischer ist klar: «Vielleicht wäre woanders der Trainer schon längst gefeuert. Bei Union ist das ein bisschen anders. Alles, was ich beeinflussen kann, ist meine Arbeit. Alles andere müssen andere entscheiden.»Laut «Bild» scheinen die Bosse langsam vom Übungsleiter abzurücken. Am Dienstag (18 Uhr) spielt Union im Cup gegen Stuttgart. «Er wird auf der Bank sitzen», sagt Manager Oliver Ruhnert zur Trainer-Frage. headtopics.com

Union will Krise mit Trainer Fischer meisternUnion-Manager Ruhnert ruft nach der zehnten Pleite in Folge den Kampf gegen den Abstieg aus. Dennoch will er am Schweizer Trainer Urs Fischer festhalten. Weiterlesen ⮕

Sheraldo Becker schupft Balljungen um – Fans stehen hinter FischerAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Letzter FCB-Abstiegstrainer - Siegenthaler: «Ein Coach kann einen Verein nicht retten»Ex-FCB-Coach Urs Siegenthaler spricht über seine Zeit in Basel. Weiterlesen ⮕

GC und sein Trainer Bruno Berner: Er bastelt unsexy am FundamentBeim Fussball-Rekordmeister ist die Erkenntnis gereift, dass grosse Versprechen nur schaden. Demütig will er den schwierigen Weg in eine bessere Zukunft gehen. Weiterlesen ⮕

FC Basel: David Degen spricht über Sportkommission und Trainer Heiko VogelDer FC Basel steht am Tabellenende der Super League. FCB-Präsident David Degen spricht mit blue Sport über die neu geschaffene Sportkommission und Trainer Heiko Vogel. Weiterlesen ⮕

Sforza: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Vogel nächste Woche noch Trainer ist»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕