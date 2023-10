Sforza: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Vogel nächste Woche noch Trainer ist»

30.10.2023Der FC Basel steckt tief in der Krise. blue Sport Experte Ciriaco Sforza geht davon aus, dass Heiko Vogel entlassen wird.Der FC Basel steckt tief in der Krise. Nach dem erneut desolaten Auftritt am Sonntag in Lausanne steht Heiko Vogel auf der Abschussrampe. Das glauben die blue Sport Experten Ciriaco Sforza und Christian Schneuwly.Der Turnaround unter Heiko Vogel bleibt aus. Die desaströse Bilanz unter seiner Leitung: Vier Spiele, vier Niederlagen, null Tore.

Ciriaco Sforza spricht bei blue Sport Klartext und sagt: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Heiko Vogel nächste Woche noch Trainer ist.» Und blue Sport Experte Christian Schneuwly sagt nach der 0:3-Klatsche des FCB gegen Aufsteiger Lausanne: «Es sieht nicht danach aus, dass Vogel noch der richtige Trainer ist für den FC Basel.»Beim FC Basel brennt die Hütte: Vier Niederlagen in Serie, fünf Punkte nach elf Spielen. Das letzte Mal jubelte der FCB in der Super League am 30. Juli beim 5:2-Erfolg gegen Winterthur.

Seither verabschiedete sich der FC Basel aus dem Rennen um einen Startplatz im Europacup und übernahm in der Liga die rote Laterne. Ende September feuerte die Basler Chefetage Trainer Timo Schultz nach sieben Ligaspielen und setzte auf den mittlerweile ehemaligen Sportchef Heiko Vogel an der Seitenlinie. headtopics.com

Doch die Bilanz unter dem 47-jährigen Deutschen schaut noch düsterer aus als jene von Schultz. Aus vier Spielen resultieren null Punkte, null Tore, zehn Gegentore. Der FC Basel stellt zusammen mit dem FC Winterthur die anfälligste Defensive der Liga.

Fährt der FC Basel mit seiner Trainerpolitik fort, dürfte die Luft für Heiko Vogel schon ganz dünn sein. Zwar stärkte David Degen am Sonntag Vogels Rücken, betonte aber klar: «Am Ende des Tages brauchen wir Ergebnisse.»«Unter der Woche hast du Cup in Kriens, dann hast du Yverdon zuhause. headtopics.com

