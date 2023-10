Polizei fasst mutmassliche Kupferdiebe in Rupperswil

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle haben Mitarbeitende der Stadtpolizei Aarau in der Nacht auf Samstag in Rupperswil zwei mutmassliche Kupferdiebe angehalten. (Symbolbild)Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag in Rupperswil AG zwei mutmassliche Einbrecher festgenommen. Im Laderaum ihres Lieferwagens wurden Kupferkabel unbekannter Herkunft gefunden.

Da die beiden polnischen Staatsangehörigen keine schlüssigen Angaben machen konnten, woher die Kabel stammten, eröffnete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren.Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Nacht auf Samstag wurde kurz vor 3 Uhr im Stadtteil Aarau-Rohr ein Lieferwagen geblitzt. Im benachbarten Rupperswil wurde das Fahrzeug dann von einer Patrouille der Stadtpolizei Aarau angehalten.

Im Fahrzeug sassen zwei polnische Staatsangehörige, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Der 32-Jährige und der 51-Jährige hätten für ihren Aufenthaltsort sowie die Herkunft der Kupferkabel, die im Laderaum ihres Fahrzeugs gefunden wurden, keine plausible Erklärung abgeben können. Die Staatsanwaltschaft habe deshalb ein Verfahren gegen die beiden eröffnet. headtopics.com

