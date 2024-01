Tier&Technik öffnet zum 22. Mal ihre Tore und bietet dieses Jahr eine stützenfreie Neuerung. Olma Messen St.Gallen AG PreviousNext In sechs Wochen ist es soweit - mit rund 500 Ausstellenden und einer ausgebuchten Fläche bietet die Tier&Technik auch in diesem Jahr ein breit gefächertes Messeangebot für die landwirtschaftliche Branche.

«Wer mit den Entwicklungen dieser innovativen Branche Schritt halten möchte, ist bei uns richtig», freut sich Claudia Winkler, Messeleiterin der Tier&Technik in der Medienmitteilung der Olma Messen St. Gallen AG. Mehr Platz für grosse Maschinen Ein besonderes Highlight der heurigen Fachmesse sei die neue St. Galler Kantonalbank Halle. Nach der ersten Teilnutzung im Herbst 2023, während der Olma, werde die neue Halle an der Tier&Technik erstmals in vollem Umfang genutzt, führt die Messeleitung aus. «Viele unserer Ausstellenden haben darauf hingefiebert, einen Platz in der St. Galler Kantonalbank Halle zu ergatter





Tier & Technik 2024: Mehr Platz in neuer HalleVom 22. bis 25. Februar 2024 findet zum 22. Mal die Tier & Technik auf dem Gelände der Olma Messen St. Gallen statt. Die internationale Fachmesse für Nutztierhaltung, landwirtschaftliche Produktion, Spezialkulturen und Landtechnik kann erstmals die komplette Fläche der neuen St. Galler Kantonalbank Halle nutzen.

