Offiziersaustausch zwischen Finnland und der Schweiz

Finnland und die Schweiz verbindet seit dem Zweiten Weltkrieg ein militärisches Projekt, das ein ehemaliger Staatspräsident gestartet hat: den Offiziersaustausch. Vor den finnischen Präsidentschaftswahlen berichtet Andreas Suppiger von der Finnisch-Schweizerischen Offiziersvereinigung im Interview über das Gedenken an Carl Gustaf Mannerheim, den Wehrgedanken in beiden Ländern und was Finnlands Nato-Beitritt ändern könnte.

Der finnische Präsident und Kriegsheld Carl Gustaf Mannerheim hat vor über 70 Jahren eine Tradition lanciert, die bis heute Bestand hat: den Offiziersaustausch. Auf Initiative von Mannerheim, der seinen Lebensabend in der Genferseeregion verbrachte, kam 1949 erstmals ein finnischer Offizier zum Austausch in der Schweiz. Die Grösse der beiden bevölkerungsmässig kleinen Länder, das Vertrauen in die Milizarmee und die Neutralität boten lange eine gemeinsame Basis. Sowohl die Schweiz als auch Finnland waren im Kalten Krieg neutra





