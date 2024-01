Electra erhält 304 Millionen Euro für den Ausbau des europäischen Schnellladenetzwerks

Electra, eines der führenden europäischen Schnellladenetzwerke für Elektrofahrzeuge, gibt eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 304 Millionen Euro bekannt, die vollständig aus Eigenkapital besteht – ein fast neuer Rekordwert in der Ladebranche. Die Finanzierungsrunde wird vom niederländischen Pensionsfonds PGGM angeführt. Damit hat Electra innerhalb von drei Jahren rund 600 Millionen Euro an Kapital für den Aufbau eines der ersten europäischen Ladenetzwerke aufgebracht.

In der Schweiz stehen die ersten Ladestationen bereits in der Pipeline. Die Zahl der Elektrofahrzeuge in Europa wird auch künftig stark ansteigen, vor allem aufgrund des Verkaufsverbots für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035. Um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten, muss die Ladeinfrastruktur rasch ausgebaut werden, denn bis 2030 werden fast 30 Millionen Elektrofahrzeuge auf Europas Strassen unterwegs sein*. Electra begleitet diesen Übergang zu umweltfreundlicheren Fahrzeugen durch den massiven Einsatz von schnellen, zuverlässigen und benutzerfreundlichen Ladestatione





