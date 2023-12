Temu: Sind die Produkte wirklich so billig?

Seit Monaten müllt Temu auch die Schweiz mit Werbung für Produkte zu Tiefstpreisen zu. Im Wissen darum, dass eine Bestellung bei Temu aus verschiedensten Aspekten heraus kritisch betrachtet werden muss, hat es die Redaktion trotzdem interessiert, ob Temu nur Schrott verschickt oder ob die Produkte etwas taugen. Also haben wir zehn Produkte von Temu getestet.

Kaum jemand, der online unterwegs ist und soziale Plattformen nutzt, dürfte es in den vergangenen Monaten geschafft haben, an Temu vorbeizukommen. Seit diesem Sommer hat die Shopping-Plattform aus China auch die Schweizer Konsumenten ins Visier genommen und überflutet das Land – und dabei vor allem auch die jüngere und digitalaffine Zielgruppe – auf Instagram, Tiktok und Co. mit Werbung. Gegründet wurde Temu zwar 2022 in den USA, hinter dem Händler steht aber eine Holding aus China, und kritische Beobachter vermuten sogar die chinesische Regierung respektive chinesischen Regierungseinfluss hinter Tem





SwissITMagazine » / 🏆 15. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Bürgerlichen, die Grünen: Grossangriff auf die schwächelnde SPWas ist da denn auf einmal los im Kanton Basel-Stadt? Vieles ist anders als gewohnt, seit sich die Parteien überlegen (müssen), wer denn für die Nachfolge von Neo-Bundesrat Beat Jans kandidieren soll. Die SP zeigt dabei ungewohnte Schwächen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Beliebteste Apple-Produkte in der WeihnachtszeitDie Weihnachtszeit ist immer wieder eine gute Gelegenheit, Apples beliebteste Produkte zu identifizieren. Welches Gerät von Apple werden die Kunden dieses Jahr verschenken? Die Airpods sind weiterhin das meistverkaufte und meistverschenkte Produkt. Wir werfen einen Blick auf die beliebtesten Apple-Produkte bei Geizhals und Idealo.

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Wo sind all die VC-Gelder hin?Die breite Masse der Venture-Capital-Fonds ist erstarrt. Trotzdem bietet die aktuelle Lage viele Chancen.

Herkunft: BILANZ - 🏆 46. / 51 Weiterlesen »

Bewässerung gewinnt an Bedeutung - Herausforderungen für die LandwirtschaftTrockenheit wird die Schweizer und die globale Landwirtschaft in Zukunft noch stärker beschäftigen. Die Entwicklung bei den Agrarversicherungen wird von vermehrten Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern bedroht. Auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten sowie Herausforderungen bei der Viehhaltung und die Besorgnis um die Ernährungssicherung spielen eine Rolle. Die Schweizer Landwirte und Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel spüren die Herausforderungen und suchen Lösungen wie ein besseres Bewässerungsmanagement oder den Anbau von trockenheitstoleranten Sorten.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Die Kehrseite des starken FrankenDie Kehrseite des anhaltend starken Franken ist die ständige Belastung speziell für die exportorientierten Unternehmen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Eine Hafl-Studie stärkt die MilchviehhaltungDie Schweizer Landwirtschaft ist vom Grasland geprägt, 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) sind Grasland. Ein Teilziel der Klimastrategie für Landwirtschaft und Ernährung 2050 besteht darin, die ackerfähigen Flächen primär für die direkte menschliche Ernährung und das Grasland sowie Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie als Futtermittel für Nutztiere zu nutzen. Eine Hafl-Arbeit hat berechnet, wie viele Nutztiere in der Schweiz benötigt werden, um die Graslandressourcen und die Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie zu verwerten. Die Kunstwiesenfläche wurde auf 20 Prozent der Ackerfläche reduziert, um mehr Ackerland für die Nahrungsmittelproduktion zu nutzen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »