Eine Hafl-Studie stärkt die Milchviehhaltung. Die Schweizer Landwirtschaft ist vom Grasland geprägt, 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) sind Grasland. Ein Teilziel der Klimastrategie für Landwirtschaft und Ernährung 2050 besteht darin, die ackerfähigen Flächen primär für die direkte menschliche Ernährung und das Grasland sowie Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie als Futtermittel für Nutztiere zu nutzen.

Eine Hafl-Arbeit hat berechnet, wie viele Nutztiere in der Schweiz benötigt werden, um die Graslandressourcen und die Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie zu verwerten. Die Kunstwiesenfläche wurde auf 20 Prozent der Ackerfläche reduziert, um mehr Ackerland für die Nahrungsmittelproduktion zu nutzen





Bewässerung gewinnt an Bedeutung - Herausforderungen für die LandwirtschaftTrockenheit wird die Schweizer und die globale Landwirtschaft in Zukunft noch stärker beschäftigen. Die Entwicklung bei den Agrarversicherungen wird von vermehrten Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern bedroht. Auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten sowie Herausforderungen bei der Viehhaltung und die Besorgnis um die Ernährungssicherung spielen eine Rolle. Die Schweizer Landwirte und Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel spüren die Herausforderungen und suchen Lösungen wie ein besseres Bewässerungsmanagement oder den Anbau von trockenheitstoleranten Sorten.

Beratung für Landwirte in schwierigen SituationenBarbara Eiselen berät Landwirtinnen und Landwirte, die ihre Hofstrategie neu ausrichten wollen, die Hofübergabe an die nächste Generation bevorsteht oder eine Hofübernahme von den Eltern im Raum steht. In diesem Artikel wird eine Situation beschrieben, in der der Betriebsleiter seit fünf Jahren arbeitsunfähig ist und seine Familie die Arbeit übernimmt. Die Autorin analysiert die Probleme und stellt fest, dass eine schwierige Entscheidung getroffen werden muss.

