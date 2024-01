Tally Weijl schließt vorübergehend und plant Neueröffnung

Kaum hat Tally Weijl dicht gemacht – der letzte Verkaufstag war am Samstag – stösst man in der Neugasse bereits auf die nächsten Hinweisschilder in knalligen Farbe. Und zwar im Schaufenster der Depot-Filiale. Die reduzierten Preise haben in diesem Fall allerdings nichts mit einer dauerhaften Schliessung zu tun. Das Geschäft plant eine Neueröffnung mit neuem Konzept. Es wird somit zwar mit grosser Wahrscheinlichkeit schliessen, um das neue Konzept umzusetzen.

Dann aber wieder am selben Standort Möbel und Dekorationsartikel verkaufen. Im S





tagblatt_ch » / 🏆 32. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tally-Weijl-Filiale an der Neugasse schliesst +++ Stadtrat schreibt ÖV-Bericht +++ Muolen: Wendemanöver mit FolgenNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Deutsche Bauernverband plant Grossdemos gegen Sparpläne der RegierungDer Deutsche Bauernverband kündigt vom 8. bis 15. Januar verschiedene Grossdemos gegen die Sparpläne der Regierung an. Die deutschen Landwirte sind unzufrieden und äußern ihren Unmut.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

EU regelt Asylfrage neuDie EU plant verschärfte Regeln im Asylverfahren mit Auffanglagern an den Aussengrenzen. Die deutschen Grünen sind unzufrieden mit dem Kompromiss.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Luzern: Neue digitale Werbeflächen und Anpassungen bei PlakatstellenDie Stadt Luzern plant für die nächste Konzessionsperiode Anpassungen bei den Plakatstellen. Es sollen 16 Plakatstellen aufgehoben und neue hinzukommen. Zudem sollen fünf zusätzliche digitale Werbeflächen in der Innenstadt geschaffen werden.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

SCB: Die Berner gewinnen 4:1 in KlotenDie dezimierte Abwehr der Berner hält diesmal dicht, sie feiern Weihnachten dank des ersten Erfolgs nach vier sieglosen Spielen auf Platz 5.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Tally Weijl schließt vorübergehend und plant NeueröffnungKaum hat Tally Weijl dicht gemacht – der letzte Verkaufstag war am Samstag – stösst man in der Neugasse bereits auf die nächsten Hinweisschilder in knalligen Farbe. Und zwar im Schaufenster der Depot-Filiale. Die reduzierten Preise haben in diesem Fall allerdings nichts mit einer dauerhaften Schliessung zu tun. Das Geschäft plant eine Neueröffnung mit neuem Konzept. Es wird somit zwar mit grosser Wahrscheinlichkeit schliessen, um das neue Konzept umzusetzen. Dann aber wieder am selben Standort Möbel und Dekorationsartikel verkaufen. Im St

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »