Swiss-Maschine: Kapitän bricht Flug wegen ausfälligem Passagier ab

Der Kapitän einer Swiss-Maschine hat wegen eines ausfällig gewordenen Passagiers den Flug von Newark in den USA nach Zürich abgebrochen. Laut der Swiss kam es an Bord zu einem tätlichen Angriff auf Crew-Mitglieder.Der Kapitän einer Swiss-Maschine hat wegen eines ausfällig gewordenen Passagiers den Flug von Newark in den USA nach Zürich am Sonntag abgebrochen.

Der Passagier sei kurz nach dem Start der Airbus-Maschine gegenüber Crew-Mitglieder ausfällig geworden, sagte eine Swiss-Sprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag auf Anfrage. Danach sei die Maschine wegen des renitenten Mannes an Bord wieder umgekehrt. Zuerst hatte der Ein Crew-Mitglied sei bei dem Vorfall am Sonntag verletzt worden, sagte die Swiss-Sprecherin weiter. Es wurde für Abklärungen in ein Spital gebracht. Auf Reddit berichtet ein Fluggast: «Während des Fluges hörtes wir einen lauten, fast panischen Schrei.» Dann seien Crewmitglieder sofort in den vorderen Teil der Kabine gerann

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



fm1today / 🏆 34. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Boeing-Maschine verliert erneut Rumpfteil während FlugAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Boeing-Maschine verliert erneut Rumpfteil im FlugAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Swiss-Maschine muss auf dem Weg nach Zürich wegen renitentem Passagier umkehrenKurz nach dem Start in Newark, New Jersey musste eine Swiss-Maschine wieder umkehren. An Bord kam es zu einem tätlichen Angriff eines Passagiers gegenüber der Crew.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Jeden dritten Flug in Europa führt Swiss nicht selbst durchTriebwerksprobleme und hohe Nachfrage zwingen die Lufthansa-Tochter dazu, im Sommer stark auf Wet-Lease-Airlines zu setzen. Doch die kämpfen wie Swiss mit Problemen.

Herkunft: aeroTELEGRAPH - 🏆 39. / 51 Weiterlesen »

Attacke auf Swiss-Crewmitglied: Passagierin berichtet von FlugWegen eines renitenten Passagiers an Bord musste der Swiss-Flug LX19 wieder nach Newark zurückkehren. Jetzt berichtet eine Passagierin von den bangen Minuten im Flugzeug.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Swiss-Flieger kehrt wegen ausfälligem Passagier umDer Kapitän einer Swiss-Maschine hat wegen eines ausfällig gewordenen Passagiers den Flug von Newark in den USA nach Zürich abgebrochen. Laut der Swiss kam es an Bord zu einem tätlichen Angriff auf Crew-Mitglieder.

Herkunft: fm1today - 🏆 34. / 53 Weiterlesen »