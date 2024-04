Grobe Regelverletzung im Strassenverkehr

Eigentlich bin ich ein vorsichtiger Autofahrer. Aber immer wieder höre ich im Bekanntenkreis von Verfahren wegen grober Fahrlässigkeit im Strassenverkehr. Was bedeutet dies genau? Welches sind die administrativen und strafrechtlichen Folgen einer solchen groben Verletzung der Verkehrsregeln? Wer grundlegende Vorsichtsgebote nicht beachtet, die eine vernünftige Person in der gleichen Situation befolgt hätte und dadurch andere Personen oder sich selbst in Gefahr bringt, so z. B.

durch Überfahren einer Sicherheitslinie oder durch Überholen in einer unübersichtlichen Kurve, handelt grobfahrlässig. Als grobe Verletzung der Verkehrsregeln gilt sowohl die Verletzung einer wichtigen Verkehrsregel als auch die Nichtbeachtung elementarer Vorsichtsgebote

