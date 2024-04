Transferkarussell im Eishockey: HC Davos verpflichtet Simon Ryfors und Adam Tambellini

Das Transferkarussell im Eishockey nimmt langsam Fahrt auf. Wer wechselt wohin? Wer verlängert seinen Vertrag? Wo landen ehemalige HCD-Spieler? In unserem Transferticker seid ihr jederzeit informiert.Gemäss «watson.ch» hat der HC Davos für die kommende Saison den 26-jährigen schwedischen Stürmer Simon Ryfors vom Rögle BK aus Schweden verpflichtet.

Dass der HCD Ryfors holt, war in den Medien verschiedentlich schon länger vermutet worden – wie übrigens auch, dass ebenfalls vom Rögle BK der kanadische Stürmer Adam Tambellini (29) zum HCD wechselt. Offiziell gemacht werden können diese Transfers aber erst, wenn die Saison für den Rögle BK beendet ist. Aktuell spielt das Team aus Ängelholm in den Halbfinals der schwedischen Hockeyliga (SHL). Tambellini war in der Qualifkation mit 11 Toren und 19 Assists Rögles Topskorer, Ryfors folgte 8 Treffern und 20 Assists auf Rang

