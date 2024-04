SVP übergibt über 200 Asyl-Vorstösse an Bundesrat Jans

Beat Jans will die Probleme im Asyl bereich anpacken: Das hat er in den wenigen Monaten seit seinem Amtsantritt mehrfach bekräftigt. 24-Stunden-Verfahren und vieles mehr will er einführen – alles unter dem selbstgewählten Motto «zäme gohts besser». Was er sonst noch tun könnte, wollte ihm die SVP -Spitze um Parteipräsident Marcel Dettling, Fraktionschef Thomas Aeschi und Asyl chef Pascal Schmid unter die Nase reiben.

» Klar, Jans kann auch in der Geschäftsdatenbank des Parlaments nachschauen, welche Vorstösse die SVP in letzter Zeit eingereicht hat, trotzdem hat am Ende sein Medienchef die Vorstösse entgegengenommen. Jans' Medienchef Oliver Washington betont aber: «Im Parlament eingereichte Vorstösse richten sich an den Gesamtbundesrat und werden vom Gesamtbundesrat beantwortet.

SVP Bundesrat Asyl Vorstösse Beat Jans

