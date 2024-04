Die USA treten mit einer prominenten Star-Auswahl bei den Olympischen Spielen in Paris an

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieDer wohl beste Werfer der Geschichte und der erfolgreichste Punktesammler der NBA-Historie: Stephen Curry und LeBron James laufen in Paris für die USA auf.An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Durant hat bereits dreimal Olympia-Gold gewonnen, James war 2008 und 2012 Teil des Siegerteams. Curry war noch nie dabei. Der zwölfte Kaderplatz soll den Angaben zufolge offen bleiben bis zu einem Trainingslager im Juli in Las Vegas. Tyrese Haliburton von den Indiana Pacers und Anthony Edwards von den Lakers sind die einzigen Spieler, die auch bei der WM im vergangenen Jahr im Kader standen, als die US-Amerikaner im Halbfinal am späteren Überraschungsweltmeister Deutschland scheiterten.

Folgende Spieler gehören dem US-Kader an: LeBron James, Antony Davis , Stephen Curry , Kevin Durant, Devin Booker , Joel Embiid , Anthony Edwards , Jayson Tatum, Jrue Holiday Bam Adebayo und Tyrese Haliburton .

USA Olympische Spiele Paris Basketball Star-Auswahl

