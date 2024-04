UBS erwartet Steigerung des Nettozinseinkommens im ersten Quartal 2024

Das Logo der Grossbank UBS .Die Grossbank rechnet nun für das erste Quartal 2024 gemessen am Vorquartal mit einer Steigerung des Nettozinseinkommen s im Geschäft mit reichen Kunden rund um den Globus sowie im Schweiz er Massen- und Firmenkundengeschäft im niedrigen einstelligen Bereich, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Im Februar hatte dienoch einen praktisch stabilen Wert in Aussicht gestellt. Die Bank begründete die Erhöhung mit einer Reorganisation.

Auf das Konzernergebnis haben die Anpassungen keine Auswirkungen. Die UBS will den Quartalsabschluss am 7. Mai veröffentlichen.Ferner äusserte sich die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter erstmals konkret zu den Kapitalanforderungen, die über die Jahre auf die UBS zukommen.

Die Regierung hatte vergangene Woche ihren Bericht zur Reform der Bankenregulierung vorgelegt und darin unter anderem strengere Eigenmittelanforderungen für die grösste Bank des Landes empfohlen, ohne allerdings konkrete Zahlen zu nennen. Keller-Sutter war daraufhin in den Medien vorgeworfen worden, die UBS mit Samthandschuhen anzufassen.

Kurz darauf veranschlagten die Analysten von Autonomous Research, dass die Bank über die Jahre zehn bis 15 Milliarden Dollar an zusätzlichem Kapital einbehalten müsse. In Medien kursierten Schätzungen zum zusätzlichen Kapitalbedarf von bis zu 25 Milliarden Franken.

