Steine auf Busse geworfen - Polizeifahrzeug mit Steinen attackiert - Auto auf Parkplatz abgefackelt

Jugendliche im ganzen Kanton betrachteten Halloween einmal mehr als vermeintlichen Freipass für Unfug und Vandalismus. Die Polizei hat im Aargau rund 80 Vorfälle mit teilweise erheblichem Sachschaden verzeichnet.

