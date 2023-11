SRG-Serienpremieren und Koproduktionen am Geneva International Film Festival (GIFF)

Vom 3. bis 12. November findet die 29. Ausgabe des Geneva International Film Festivals (GIFF) statt. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Premieren auf der Leinwand gezeigt - darunter vier SRG-Serien als Schweizer- oder Weltpremiere: Das Drama"Les Indociles" (RTS) von Delphine Lehericey, Camille Rebetez und Joanne Giger handelt von der unzertrennlichen Freundschaft dreier Jugendlicher im Jura der 1970er Jahre, einem historischen Ort der Rebellionen und sozialen Kämpfe.

Nebst Serien spielt auch der Schweizer Film eine wichtige Rolle. Am diesjährigen GIFF nehmen zwei SRG-Koproduktionen in der Kategorie"International Feature Competition" am Rennen um den"Reflet d'Or" teil: Zum einen der schwarz-weiss-Thriller"Die Theorie von Allem" (SRF / SRG) von Timm Kröger und zum anderen das Drama"Sidonie au Japon" (SRG) von Elise Girard.

umfasst Filme und Fernsehsendungen, darunter die Premiere der Restaurierung von"La fille au violoncelle" (1973).Im Rahmen der Partnerschaft ist auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse ab sofort eine dem GIFF gewidmete Kollektion verfügbar. Neu zu sehen sind die Filme"La mif" von Frédéric Bailif (2021) und"Unrueh" von Cyril Schäublin (2022).

"Der Schwarm" von Steven Lally, Marissa Lestrade, Chris Lunt, Michael A.

