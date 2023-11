Confiserie Beschle eröffnet neue Filiale in Basel

«Nach einer eher schwierigen jüngsten Vergangenheit mit wechselnden Besitzern ist unter der Wyniger Gruppe die Sanierung des Unternehmens gelungen», schreibt die Confiserie in einer Medienmitteilung. Die Neueröffnung an der Schneidergasse sei ein erster Schritt, um die Marke in Basel nun zusätzlich zu stärken, so das Unternehmen.Das Lokal an der Ecke Schneidergasse und Sattelgasse erlebte in den vergangenen Jahren viele Veränderungen.

2014 versuchte es Rieder in der Schneidergasse 21 wieder mit seinem ursprünglichen Betrieb «Grünen Heinrich», welches er 2017 mit dem Namen «Ecke21» umtaufte. Dieser Versuch scheiterte zwei Monate später. Daraufhin stand das Lokal über zwei Jahre leer.

Dann der Lichtblick: Paul Ullrich zog im Mai dieses Jahres im Rahmen eines temporären Pop-ups in das Gebäude. Ende Jahr wird es in der Schneidergasse 21 nach frischgebackenen Köstlichkeiten riechen und Spazierende in das endlich wieder besetzte Lokal einladen.Rätselhaft: Trotz Wohnungsknappheit baut die Schweiz so wenig wie seit über zehn Jahren nicht – was ist da los?

