Senacor akquiriert Finanteq / IT-Dienstleister aus Polen für Mobile Banking und...

Senacor Technologies AG wächst international und erwirbt das polnische Softwareunternehmen Finanteq S.A. Es ist die zweite Akquisition von Senacor innerhalb der letzten 24 Monate, sodass die Belegschaft auf mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wächst. Mit 140 Beratern entwickelt Finanteq Mobile App-Lösungen für führende Finanzinstitute und ergänzt damit optimal das bestehende Kunden- und Serviceportfolio von Senacor.

"Wir sehen großes Potenzial bei unseren Kunden für die Mobile- und Full-Stack Leistungen von Finanteq. Die Akquisition ist ein wichtiger Impuls, um international weiter zu wachsen", sagt"Wir freuen uns, die Stärken beider Unternehmen zu vereinen und in eine gemeinsame Zukunft zu starten.

- Jochen Schlicksupp, bislang Head of Insurance Technology bei PwC Switzerland, wechselt zu Senacor Technologies. Der Informatiker steigt am Standort Zürich als Partner bei dem IT-Dienstleister ein, der erst kürzlich den Schweizerischen Markt betreten hat. In seiner neuen Rolle will Schlicksupp die digitale Transformation bei Versicherungen antreiben und moderne IT-Architekturen aufbauen, die ... headtopics.com

- Die Business- und IT-Beratung Senacor Technologies eröffnet in Zürich ihren ersten Standort in der Schweiz und ernennt Philipp Pollak zum Partner. Der 33 Jahre alte Finanzwissenschaftler kommt vom Berater Capco. Pollak ist auf digitale Plattformen im Retail und Private Banking spezialisiert. Dieses Geschäft soll er in der Alpenrepublik ...

