Spott aus Russland: Meloni fällt auf Fake-Anruf herein

Die Vorsitzende der rechtsnationalistischen Partei Fratelli d’Italia ging einem Anrufer auf den Leim, der sich als Azali Assoumani ausgab, Präsident der Afrikanischen Union (AU) und zugleich Staatschef der Komoren, wie ihr Büro am Mittwoch in Rom bestätigte. In Wahrheit steckte dahinter das russische Duo Wowan und Lexus.

Melonis Büro bestätigte, dass es ein solches Telefonat am 18. September in der Zeit vor der UN-Generalversammlung in New York gegeben habe. Zum Inhalt äusserte sich die italienische Regierung nicht. Auszüge wurden jedoch in Russland veröffentlicht, beispielsweise von der Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Die beiden Russen – mit bürgerlichen Namen Wladimir Kusnezow und Alexej Stoljarow – hatten auf diese Weise mehrfach schon ausländische Politiker hereingelegt.

Nach diesen Angaben sagte Meloni mit Blick auf den seit Februar vergangenen Jahres laufenden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, es gebe «grosse Müdigkeit auf allen Seiten». Als Zitat wird der Satz wiedergegeben: «Die Zeit naht, in der jeder verstehen wird, dass wir einen Ausweg brauchen.» Sie habe dazu auch «einige Ideen», wolle aber noch auf den richtigen Moment warten.

In dem Gespräch ging es nach russischen Angaben auch um das Thema Migration. Meloni wird mit den Worten zitiert: «Europa hat lange Zeit geglaubt, das Problem lösen zu können, indem es es auf Italien begrenzt. Das Problem ist, dass die anderen sich nicht darum kümmern.» Meloni war vor einem Jahr mit dem Versprechen an die Regierung gelangt, die irreguläre Einwanderung unter Kontrolle zu bekommen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Italien: Giorgia Meloni fällt auf Fake-Anruf hereinItaliens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist auf einen Anruf von einem russischen Komiker-Duo hereingefallen. Zuvor ist das bereits mehreren ausländischen Politikern passiert.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Meloni bittet italienische Grenzgänger zur KasseMit einer neuen Steuer sollen italienische Arbeitspendler in der Schweiz zur Finanzierung des italienischen Gesundheitssystems beitragen. Die Gewerkschaften protestieren.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Giorgia Meloni will Staatsreform in Italien vorantreibenGiorgia Meloni erklärt, dass Staatsreformen in Italien schwierig sind und dass eine Verfassungsreform notwendig ist, um die Exekutive stabiler und das Regieren effizienter zu machen.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Giorgia Meloni fordert Staatsreform in ItalienGiorgia Meloni erklärt, dass Staatsreformen in Italien schwer umzusetzen sind und dass eine Verfassungsreform notwendig ist, um die Exekutive stabiler und das Regieren effizienter zu machen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Geplante Verfassungsreform: Meloni will mehr Macht für italienischen Premier – auf Kosten des StaatspräsidentenMit einer «historischen» Staatsreform will Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die Direktwahl des Regierungschefs einführen. Die Opposition fühlt sich an finstere Zeiten erinnert.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Meloni fordert Staatsreform in ItalienGiorgia Meloni betont die Schwierigkeiten von Staatsreformen in Italien und fordert eine Verfassungsreform, um die Demokratie zu konsolidieren und das Regieren effizienter zu machen.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕