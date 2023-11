Italien: Giorgia Meloni fällt auf Fake-Anruf herein

«Problem ist, dass die anderen sich nicht darum kümmern» Nach diesen Angaben sagte Meloni mit Blick auf den seit Februar vergangenen Jahres laufenden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, es gebe «grosse Müdigkeit auf allen Seiten». Als Zitat wird der Satz wiedergegeben: «Die Zeit naht, in der jeder verstehen wird, dass wir einen Ausweg brauchen.» Sie habe dazu auch «einige Ideen», wolle aber noch auf den richtigen Moment warten.

