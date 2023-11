Italien: Person verliess Bar, ohne zu bezahlen

» «Du bist wunderbar» «In 18 Jahren Tätigkeit war das einer der schönsten Tage», freut sich der Manager der Bar im historischen Stadtzentrum. «Ein Mensch, der sich nach 15 Jahren entschuldigt und Geld schickt! Du bist wunderbar», kommentiert Bosisio in einem Social-Media-Post. «Wir erwarten dich mit offenen Armen, einem guten Glas Wein und bedanken uns persönlich», lädt er den Absender des Briefes ein.

