Sohn einer bekannten Professorin erneut wegen Vergewaltigung angeklagt

Schon als Jugendlicher wurde er wegen Vergewaltigung in einem Heim platziert. Nun ist der Sohn einer bekannten Professorin erneut angeklagt. Er soll 2022 unter anderem seine Freundin verprügelt und vergewaltigt haben.In einer Institution in Basel soll der Beschuldigte seine damalige Freundin vergewaltigt haben.An einem Abend im Februar 2022, in aller Öffentlichkeit, schlägt er wieder zu. Mit einer vollen Rumflasche trifft er den Hinterkopf seiner Freundin, der sofort zu bluten beginnt.

Der Grund: Sie hat sich geweigert, ihm ihr Handy zu geben. Später begeben sie sich in die Jugendeinrichtung in Basel, in welcher die beiden untergebracht sind. Ein Sozialarbeiter öffnet ihnen die Tür zu seinem Zimmer und geht wieder. Dort kündigt der Beschuldigte an, nun mit ihr das zu tun, «was ihr am meisten weh mache». Er drückt seinen Unterarm auf ihr Brustbein und vergewaltigt sie. Danach schlägt er sie ins Gesicht, tritt sie mit Füssen auf Kopf und Bauch und fordert sie auf, ihn oral zu befriedigen. Unterdessen hat er auch sein Handy hervorgenommen und filmt die Szen





bazonline » / 🏆 7. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mann wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen verurteiltDas Kantonsgericht St.Gallen bestätigt Urteil gegen 23-jährigen Mann. Er wird beschuldigt, eine Minderjährige in einem Hotel vergewaltigt und ihr Betäubungsmittel und Alkohol verabreicht zu haben. Der Beschuldigte wird für sieben Jahre des Landes verwiesen.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 14. / 55,44 Weiterlesen »

Urteil gegen 23-jährigen Mann wegen Vergewaltigung einer MinderjährigenDas Kantonsgericht St.Gallen bestätigt ein Urteil gegen einen 23-jährigen Mann, der beschuldigt wird, eine Minderjährige zweimal vergewaltigt und ihr Betäubungsmittel und Alkohol verabreicht zu haben. Der Beschuldigte wird für sieben Jahre des Landes verwiesen.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 14. / 55,44 Weiterlesen »

23-jähriger Nordmazedonier wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagtLaut Anklageschrift soll der 23-jährige Nordmazedonier mit der damals 15 Jahre alten Privatklägerin «Gruppensex» vollzogen haben, an dem mehrere Männer beteiligt waren. Weitere Vorwürfe beinhalten Vergewaltigung, Filmen von einvernehmlichem Oralsex und Verabreichung von Betäubungsmitteln und Alkohol. Zudem wird er wegen anderer Delikte angeklagt.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 14. / 55,44 Weiterlesen »

Kritik an Basler Hochschule: Professorin hält Vorlesung über «queer-feministisches Hexenwissen»Ines Kleesattel inszeniert ihre Antrittsveranstaltung an einer Basler Hochschule als Performance zum Thema «Hexen lernen als gegendisziplinäre Kunst». Kritiker fragen sich: Ist das ein Aprilscherz?

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87,36 Weiterlesen »

Professorin Inge Herrmann wird an der Universitätsklinik Balgrist und der Universität Zürich berufenDie Universitätsklinik Balgrist und die Universität Zürich haben Professorin Inge Herrmann in ihr akademisches Team berufen. Inge Herrmann ist eine führende Expertin auf dem Gebiet der Medizintechnologie. Sie war bisher als Professorin an der ETH Zürich und an der Empa tätig, wo sie auch weiterhin Aufgaben in Forschung und Lehre wahrnimmt. Am Balgrist hat Herrmann das Ingenuity Lab gegründet, das auf innovative Entwicklungen in den Bereichen medizinische Materialien und Technologien spezialisiert ist mit dem Ziel der Anwendung in der orthopädischen Weichteilforschung. Das Ingenuity Lab wird innovative Forschung und Entwicklung in den Bereichen Materialien, diagnostische Geräte und therapeutische Anwendungen in der Orthopädie vorantreiben. Unter anderem arbeitet das Team an neuen Gewebeklebetechnologien für minimal-invasive und roboter-gestützte Chirurgie. Mit Hilfe von chirurgischen Klebstoffen mit integrierten Sensoren sollen Infektionen und andere Komplikationen frühzeitig erkannt werden.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

«Ich habe immer Nein gesagt» – Mann wegen mehrfacher Vergewaltigung seiner Ehefrau angeklagtEin Mann soll im Zeitraum von über fünf Jahren mehrere Sexualdelikte an seiner Ehefrau verübt haben. Montags sagte das mutmassliche Opfer vor dem Zuger Strafgericht aus. Ein Ende des Gerichtsprozesses ist noch lange nicht in Sicht.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 27. / 26,25 Weiterlesen »