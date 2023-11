Tanklaster bringt endlich Wasser zu Flüchtlingen im Gazastreifen

Nach drei Tagen taucht er endlich wieder auf: Der Tanklaster der Vereinten Nationen, der frisches Trinkwasser zu den Flüchtlingen in Khan Yunis bringt. Wasser ist hier, in der zweitgrössten Stadt des Gazastreifens, so wertvoll wie wohl noch nie. Flüchtling Abdallah konnte soeben seinen gelben Kanister mit Wasser auffüllen. Er ist dankbar: «Wir hatten drei Tage lang kein Wasser. Nun mussten wir über eine halbe Stunde in der Schlange warten, um etwas zu bekommen.

» Ohne Treibstoff kein WasserLaut dem UNO-Amt für die Koordination humanitärer Angelegenheiten (Ocha) sind schätzungsweise 1.7 Millionen Menschen innerhalb des Gazastreifens geflüchtet. Zu Tausenden leben hier vertriebene Palästinenserinnen und Palästinenser in einer Schule des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA und suchen Schutz vor dem Krieg. Viele von ihnen haben bei den israelischen Bombardierungen nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober ihr Zuhause verloren. Aber auch hier ist weiterhin jeder Tag ein Kampf ums Überleben. Das Wasser ist dabei das grösste Proble





srfnews » / 🏆 16. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hochwasser in der Schweiz: Erdiges Wasser der Arve trifft auf klare RhoneIn den vergangenen Tagen gab es in der Schweiz viel Regen, wodurch viele Flüsse Hochwasser führten. Ein Bild von «MeteoSchweiz» zeigt, wie das erdige Wasser der Arve auf das klare Wasser der Rhone trifft. Die Arve erreichte einen Abflussrekord und verursachte Überschwemmungen.

Herkunft: 20min - 🏆 39. / 22,5 Weiterlesen »

Der Wasserbedarf in der Luzerner Landwirtschaft wird zunehmenDer Luzerner Kantonsrat beschliesst einen Planungsbericht, der soll mithelfen, Nutzungskonflikte um Wasser zu verhindern.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 4. / 80,08 Weiterlesen »

«Schon verrückt»: Der grosse Gewinner ist der Bauernverband – doch was hat die Wirtschaft von der Allianz?Die Wirtschafts- und Bauern-Allianz hat ihr Ziel erreicht: Das bürgerliche Lager wurde gestärkt – vorab dank der SVP. Das hilft insbesondere dem Bauernverband. War er mal wieder schlauer als die anderen?

Herkunft: bzBasel - 🏆 35. / 22,68 Weiterlesen »

Krieg in Israel: Der Mann der Hamas in der SchweizEin Westschweizer Aktivist fällt seit Jahrzehnten durch seine Hamas-Nähe auf. Er gründete NGOs, die teils sanktioniert wurden, traf erst kürzlich den Terroristenchef – und feiert nun den Kampf gegen die Israelis.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87,36 Weiterlesen »

Kulturszene in der Ukraine - Aus der russischen Rakete erklingt der «Sound des Todes»Die ukrainische Kulturszene boomt und kämpft gleichzeitig ums Überleben. Die Werke verdeutlichen den Schmerz im Krieg.

Herkunft: srfnews - 🏆 16. / 50 Weiterlesen »

Boxopera gastiert in der Lokremise St.Gallen +++ Clavichord-Musik der Bach-Söhne +++ Zeit der WälderDie Ostschweizer Kulturszene ist lebendig und vielfältig. In unserem Kultur-Ticker informieren wir Sie laufend über Neuigkeiten von Kunstschaffenden und Kulturbetrieben aus der Ostschweiz.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 14. / 55,44 Weiterlesen »