23-jähriger Nordmazedonier wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt

Laut Anklageschrift soll der 23-jährige Nordmazedonier mit der damals 15 Jahre alten Privatklägerin «Gruppensex» vollzogen haben, an dem mehrere Männer beteiligt waren. Er habe die Minderjährige zweimal in einem Hotel vergewaltigt, einmal den einvernehmlichen Oralsex gefilmt und ihr Betäubungsmittel und Alkohol verabreicht, lauteten weitere Vorwürfe.

Zudem war er angeklagt, weil er ohne Ausweis ein Motorfahrzeug fuhr, einen Teleskopschlagstock besass und auf einer Onlineplattform Kopfhörer verkaufte, sie aber nach der Bezahlung nicht auslieferte.

