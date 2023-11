Schweizer Fintech-Pionier Norm gewinnt Swiss Life als ersten Finanz-Grosskunden

Gian Reto à Porta zählt zu den Pionieren der Schweizer Fintech-Szene. Nun melden sich er und Mitstreiter von einst mit dem Startup Norm zurück. Dieses hat mit dem Lebensversicherer Swiss Life nun den ersten Finanz-Grosskunden gewonnen, wie finews.ch erfahren hat. Überraschenderweise, sagt Gian Reto à Porta, gebe es sogar Gemeinsamkeiten wischen Contovista und Norm.

«Die Idee kommt erneut aus dem Finanzbereich, und wir sprechen die gleichen Kundengruppen an», so der Schweizer «Serial Entrepreneur», der bei beiden Firmen zum Gründungsteam gehört. Contovista, das ist das auf die Darstellung von Finanzdaten spezialisierte Startup, dass à Porta und damalige Mitstreiter im Jahr 2019 an den Schweizer Zahlungsdienstleister Viseca verkauften, und eine der wenigen Erfolgsstorys der Schweizer Fintech-Szene. Norm ist nun zwar kein Fintech. Das Unternehmen richtet sich aber ebenfalls an die Bedürfnisse von Banken, Versicherern und Institutionellen, die am Schweizer Hypothekenmarkt mitmische





